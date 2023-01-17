Клюкина (Архипова) Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Архипов Пётр Федотович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1909
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.01.1910
Отец ребёнка: Клюкин Артем Иванович
Рождение ребёнка
18.06.1911
Дочь: Архипова Зинаида Артемьевна
Отец ребёнка: Клюкин Артем Иванович
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.12.1913
Отец ребёнка: Клюкин Артем Иванович
Рождение ребёнка
20.11.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клюкин Артем Иванович
Рождение ребёнка
11.12.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клюкин Артем Иванович
Смерть
Неизвестно