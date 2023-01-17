Клюкина (Архипова) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина (Архипова) Ольга Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

1910 г.р.
1911 г.р.
1913 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Архипов Пётр Федотович

Мать: не указана

Бракосочетание
09.01.1909

Муж: Клюкин Артем Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.01.1910

Сын: Клюкин Василий Артёмович

Отец ребёнка: Клюкин Артем Иванович

Рождение ребёнка
18.06.1911

Дочь: Архипова Зинаида Артемьевна

Отец ребёнка: Клюкин Артем Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.12.1913

Сын: Клюкин Павел Артемьевич

Отец ребёнка: Клюкин Артем Иванович

Рождение ребёнка
20.11.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюкин Артем Иванович

Рождение ребёнка
11.12.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюкин Артем Иванович

Смерть
Неизвестно
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