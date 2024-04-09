Иван Большой Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Большой Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1773 г.р.
Около 1786 г.р.
Около 1794 г.р.
Около 1796 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Кондрат Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Нефед Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна

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