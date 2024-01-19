(Мартиненко) Стефанида Гаврилина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Мартиненко Гаврило Дмитриев
Мать: Мартиненко Марфа
Место жительства
20.04.1835
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 256
Смерть
Неизвестно