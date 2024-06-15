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Михайло Максимов

Место рождения

Фомицино, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Максим Абрамов

Мать: Мария Тимофеева

Фомицино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Иванова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Иван Михайлов

Мать ребёнка: Аграфена Иванова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Федор Михайлов

Мать ребёнка: Аграфена Иванова

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Авдотья Михайлова

Мать ребёнка: Аграфена Иванова

Смерть
Неизвестно

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