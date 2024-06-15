Михайло Максимов
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Максим Абрамов
Мать: Мария Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Иванова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иван Михайлов
Мать ребёнка: Аграфена Иванова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Федор Михайлов
Мать ребёнка: Аграфена Иванова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Авдотья Михайлова
Мать ребёнка: Аграфена Иванова
Смерть
Неизвестно