Скородумов Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти15.04.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1906 по 1923
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1923 по 1937
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
15.04.1939
Москва, город федерального значения Москва