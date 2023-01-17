Скородумов Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скородумов Алексей Михайлович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

15.04.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1906 по 1923
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1923 по 1937
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
15.04.1939
Москва, город федерального значения Москва
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