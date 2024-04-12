Оглоблин Никифор Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблин Никифор Семенович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Оглоблин Семен Михайлович

Мать: Акилина Ерофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Оглоблин Иван Никифорович

Мать ребёнка: Оглоблина Ксения Михайловна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.02.1862

Сын: Оглоблин Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Оглоблина Ксения Михайловна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглоблина Ксения Михайловна

Смерть
Неизвестно
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