Оглоблин Никифор Семенович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Оглоблин Семен Михайлович
Мать: Акилина Ерофеевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Оглоблин Иван Никифорович
Мать ребёнка: Оглоблина Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
09.02.1862
Сын: Оглоблин Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Оглоблина Ксения Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно