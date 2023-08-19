Бобков Пимен Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бобков Илларион Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобков Владимир Пименович
Мать ребёнка: Бобкова Александра Фадеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бобкова Александра Фадеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бобкова Александра Фадеевна
Смерть
Неизвестно