Бобков Пимен Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобков Пимен Илларионович

Бобков Пимен Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЖС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бобков Илларион Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобков Владимир Пименович

Мать ребёнка: Бобкова Александра Фадеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобков Михаил Пименович

Мать ребёнка: Бобкова Александра Фадеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобков Василий Пименович

Мать ребёнка: Бобкова Александра Фадеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.