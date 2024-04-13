Самылин Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самылин Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самылин Андрей Яковлевич

Мать: Маляева Кулакова Марфа Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самылин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Самылина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самылина Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Самылина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самылин Николай Иванович

Мать ребёнка: Самылина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самылина Александра

Смерть
Неизвестно

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