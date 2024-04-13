Самылин Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самылин Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Самылина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самылина Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Самылина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Самылина Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самылина Александра
Смерть
Неизвестно