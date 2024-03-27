Бибигазиза Мулла Камалетдин Кызы
Место рожденияБольшие Ачасыры Свияжского уезд Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Большие Ачасыры Свияжского уезд Казанской губернии
Рождение ребёнка
13.01.1901
д.Малые Ширданы Ширданской волости Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
01.03.1903
Дочь: Бибимарьям
Отец ребёнка: Валиуллин Ярулла
Малые Ширдан
Рождение ребёнка
18.11.1905
д.Малые Ширданы Ширданской волости Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
10.01.1908
Сын: Габдулла Ярулла Улы
Отец ребёнка: Валиуллин Ярулла
д.Малые Ширданы Ширданской волости Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
22.07.1908
д.Малые Ширданы Ширданской волости Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
12.12.1909
Отец ребёнка: Валиуллин Ярулла
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
15.05.1916
Отец ребёнка: Валиуллин Ярулла
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно