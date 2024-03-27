Бибигазиза Мулла Камалетдин Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибигазиза Мулла Камалетдин Кызы

Место рождения

Большие Ачасыры Свияжского уезд Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Ачасыры Свияжского уезд Казанской губернии
Рождение ребёнка
13.01.1901

Дочь: Бибисара

Отец ребёнка: Валиуллин Ярулла

д.Малые Ширданы Ширданской волости Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
01.03.1903

Дочь: Бибимарьям

Отец ребёнка: Валиуллин Ярулла

Малые Ширдан
Рождение ребёнка
18.11.1905

Дочь: Бибисара

Отец ребёнка: Валиуллин Ярулла

д.Малые Ширданы Ширданской волости Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
10.01.1908

Сын: Габдулла Ярулла Улы

Отец ребёнка: Валиуллин Ярулла

д.Малые Ширданы Ширданской волости Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
22.07.1908

Дочь: Бибисара

Отец ребёнка: Валиуллин Ярулла

д.Малые Ширданы Ширданской волости Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
12.12.1909

Сын: Габдрахман Ярулла Улы

Отец ребёнка: Валиуллин Ярулла

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
15.05.1916

Сын: Габделкабир Ярулла Улы

Отец ребёнка: Валиуллин Ярулла

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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