Данилова (Елисеева) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Елисеева) Нина Ивановна

Место рождения

п. Тума, Рязанская область, Россия

Дата рождения

14.11.1927

Дата смерти

28.11.2010

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1927

Отец: Елисеев Иван Демидович

Мать: Елисеева (Байкова) Пелагея Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Евгений Федорович

Рождение ребёнка
29.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилов Евгений Федорович

Рождение ребёнка
09.01.1959

Сын: Данилов Михаил Евгеньевич

Отец ребёнка: Данилов Евгений Федорович

Смерть
28.11.2010

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