Данилова (Елисеева) Нина Ивановна
Место рожденияп. Тума, Рязанская область, Россия
Дата рождения14.11.1927
Дата смерти28.11.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Данилов Евгений Федорович
Рождение ребёнка
09.01.1959
Сын: Данилов Михаил Евгеньевич
Отец ребёнка: Данилов Евгений Федорович
Смерть
28.11.2010