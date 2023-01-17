Серебряков Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения03.03.1922
Дата смерти19.10.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1922
Отец: Серебряков Иван Иванович
Мать: Белякова Лидия Ивановна
Смерть
19.10.1942
Башмаково, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Умер от ранений полученных в боях за Чижовский плацдарм города Воронежа в сентябре 1942 года в составе 100-й стрелковой дивизии