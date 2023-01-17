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Серебряков Алексей Иванович

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Место рождения

Ивановская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

03.03.1922

Дата смерти

19.10.1942

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
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Место
Комментарий
Рождение
03.03.1922

Отец: Серебряков Иван Иванович

Мать: Белякова Лидия Ивановна

Ивановская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
19.10.1942
Башмаково, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Умер от ранений полученных в боях за Чижовский плацдарм города Воронежа в сентябре 1942 года в составе 100-й стрелковой дивизии
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