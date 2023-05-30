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Зотов Архип Семёнов

Место рождения

Березняки, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Зотов Семён

Мать: не указана

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
09.01.1894

Жена: Зотова Татьяна Иванова

Раменки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
16.05.1905

Сын: Зотов Андрей Архипович

Мать ребёнка: Зотова Татьяна Иванова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Зотов Александр Архипович

Мать ребёнка: Зотова Татьяна Иванова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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