Зотов Архип Семёнов
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Зотов Семён
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1894
Жена: Зотова Татьяна Иванова
Раменки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
16.05.1905
Мать ребёнка: Зотова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1913
Сын: Зотов Александр Архипович
Мать ребёнка: Зотова Татьяна Иванова
Смерть
Неизвестно