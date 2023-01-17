Малика Азналиева
Место рожденияАзналино, Россия
Дата рождения1745
Дата смерти1791
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Азнали
Мать: не указана
Азналино, Россия
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Мухабара Муртазина
Отец ребёнка: Муртаза Арсланбеков
Рождение ребёнка
1782
Сын: Абдулнасыр Муртазин
Отец ребёнка: Муртаза Арсланбеков
Рождение ребёнка
1784
Сын: Абдулхаким Муртазин
Отец ребёнка: Муртаза Арсланбеков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муртаза Арсланбеков
Смерть
1791