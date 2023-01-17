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Малика Азналиева

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Место рождения

Азналино, Россия

Дата рождения

1745

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Азнали

Мать: не указана

Азналино, Россия
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Мухабара Муртазина

Отец ребёнка: Муртаза Арсланбеков

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Абдулнасыр Муртазин

Отец ребёнка: Муртаза Арсланбеков

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Абдулхаким Муртазин

Отец ребёнка: Муртаза Арсланбеков

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муртаза Арсланбеков

Смерть
1791
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
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