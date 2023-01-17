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Барышев НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

24.04.1957

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1957

Отец: Шмелев ?

Мать: Барышева МАРИЯ

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
17.11.1979

Жена: Барышева Галина Ивановна

Омутинское, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.07.1980

Дочь: Смирнова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Барышева Галина Ивановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.03.1982

Сын: Барышев Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Барышева Галина Ивановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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