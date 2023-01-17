Барышев НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Место рождения
Дата рождения24.04.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1957
Отец: Шмелев ?
Мать: Барышева МАРИЯ
Бракосочетание
17.11.1979
Жена: Барышева Галина Ивановна
Омутинское, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.07.1980
Дочь: Смирнова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Барышева Галина Ивановна
Рождение ребёнка
25.03.1982
Сын: Барышев Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Барышева Галина Ивановна