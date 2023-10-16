Колесникова Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Пелагея Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Петр Ермолаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Петр Ермолаевич

Рождение ребёнка
28.11.1794

Дочь: (Колесникова) Параскева Петровна

Отец ребёнка: Колесников Петр Ермолаевич

Рождение ребёнка
26.10.1798

Дочь: (Колесникова) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Колесников Петр Ермолаевич

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Колесников Иван Петрович

Отец ребёнка: Колесников Петр Ермолаевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Колесников Фома Петрович

Отец ребёнка: Колесников Петр Ермолаевич

Рождение ребёнка
1821

Сын: Колесников Григорий Петрович

Отец ребёнка: Колесников Петр Ермолаевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Колесников Федор Петрович

Отец ребёнка: Колесников Петр Ермолаевич

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