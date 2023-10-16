Колесникова Пелагея Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1794
Дочь: (Колесникова) Параскева Петровна
Отец ребёнка: Колесников Петр Ермолаевич
Рождение ребёнка
26.10.1798
Дочь: (Колесникова) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Колесников Петр Ермолаевич
Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Колесников Петр Ермолаевич
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Колесников Петр Ермолаевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Колесников Григорий Петрович
Отец ребёнка: Колесников Петр Ермолаевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Колесников Федор Петрович
Отец ребёнка: Колесников Петр Ермолаевич