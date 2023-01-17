Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Киселев Иван Павлов
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Василиса Иванова
Отец ребёнка: Киселев Иван Павлов
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Киселев Иван Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселев Иван Павлов
Смерть
Неизвестно