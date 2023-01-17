Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Киселев Ермолай Иванов

Отец ребёнка: Киселев Иван Павлов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Василиса Иванова

Отец ребёнка: Киселев Иван Павлов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Киселев Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Киселев Иван Павлов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Иван Павлов

Смерть
Неизвестно
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