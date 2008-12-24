Голубева Валерия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубева Валерия Михайловна

Голубева Валерия Михайловна

Место рождения

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область

Дата рождения

24.12.1948

Дата смерти

24.12.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1950 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Бракосочетание
22.01.1972

Муж: Голубев Сергей Александрович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
19.12.1973

Сын: Голубев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Голубев Сергей Александрович

Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
24.12.2008
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close