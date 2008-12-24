Голубева Валерия Михайловна
Место рождения
Дата рождения24.12.1948
Дата смерти24.12.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1948
Бракосочетание
22.01.1972
Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
19.12.1973
Сын: Голубев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Голубев Сергей Александрович
Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
24.12.2008
Москва, город федерального значения Москва