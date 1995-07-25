Черепков Геннадий (Игнатий) Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепков Геннадий (Игнатий) Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1947

Дата смерти

25.07.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1947

Отец: Черепков Александр

Мать: Черепкова Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
10.03.1971

Сын: Черепков Виктор Геннадьевич

Мать ребёнка: Черепкова Александра Егоровна

Рождение ребёнка
17.03.1973

Сын: Черепков Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Черепкова Александра Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черепкова Александра Егоровна

Смерть
25.07.1995
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