Черепков Геннадий (Игнатий) Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1947
Дата смерти25.07.1995
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1947
Отец: Черепков Александр
Рождение ребёнка
10.03.1971
Сын: Черепков Виктор Геннадьевич
Мать ребёнка: Черепкова Александра Егоровна
Рождение ребёнка
17.03.1973
Сын: Черепков Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Черепкова Александра Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.07.1995