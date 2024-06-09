Степанида Васильева 1737 — найти родственников по фамилии на Familio
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Степанида Васильева

Место рождения

Михайловская

Дата рождения

1737

Дата смерти

17.04.1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловская
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Ульяна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Васильев

Михайловская
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Ксения Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Васильев

Рождение ребёнка
1779

Сын: Лунин Феодосий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Васильев

Михайловская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
17.04.1807
Гаврилищи

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