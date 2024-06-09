Степанида Васильева
Место рожденияМихайловская
Дата рождения1737
Дата смерти17.04.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Михайловская
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Ульяна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Васильев
Михайловская
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Ксения Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Васильев
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Григорий Васильев
Михайловская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
17.04.1807
Гаврилищи