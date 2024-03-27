Иовица (Руснак) Мария
Место рожденияАнаньев, Одесская область, Украина
Дата рождения06.11.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1929
Отец: Русначенко Никита Лукьянович
Мать: Русначенко Нина
Ананьев, Одесская область, Украина
Рождение ребёнка
26.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иовица Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иовица Павел
Смерть
Неизвестно
Ананьев, Одесская область, Украина