Иовица (Руснак) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иовица (Руснак) Мария

Место рождения

Ананьев, Одесская область, Украина

Дата рождения

06.11.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1929

Отец: Русначенко Никита Лукьянович

Мать: Русначенко Нина

Ананьев, Одесская область, Украина
Рождение ребёнка
26.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иовица Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иовица Павел

Смерть
Неизвестно
Ананьев, Одесская область, Украина
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