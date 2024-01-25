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Карканица Эльвира Григорьевна
Карканица Эльвира Григорьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.01.1972
Пол
Женский
Отец
Карканица Григорий Николаевич
1948 г.р.
Мать
Карканица Галина Гармаевна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1972
Отец:
Карканица Григорий Николаевич
Мать:
Карканица Галина Гармаевна
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