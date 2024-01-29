Ольков Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Олькова (Белкина) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
17.08.1804
Сын: Ольков Петр Иванович
Мать ребёнка: Олькова (Белкина) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1809
Мать ребёнка: Олькова (Белкина) Анна Ивановна
Усть-Алейка, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.03.1814
Дочь: Олькова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Олькова (Белкина) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1814
Дочь: Олькова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Олькова (Белкина) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Олькова (Белкина) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Ольков Феодор II Иванович
Мать ребёнка: Олькова (Белкина) Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно