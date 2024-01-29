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Ольков Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Ольков Яков Иванович

Мать: Олькова (Литуева) Матрена Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олькова (Белкина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Ольков Феодор I Иванович

Мать ребёнка: Олькова (Белкина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
17.08.1804

Сын: Ольков Петр Иванович

Мать ребёнка: Олькова (Белкина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
20.10.1809

Сын: Ольков Матвей Иванович

Мать ребёнка: Олькова (Белкина) Анна Ивановна

Усть-Алейка, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.03.1814

Дочь: Олькова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Олькова (Белкина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
01.03.1814

Дочь: Олькова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Олькова (Белкина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Ольков Семен Иванович

Мать ребёнка: Олькова (Белкина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Ольков Феодор II Иванович

Мать ребёнка: Олькова (Белкина) Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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