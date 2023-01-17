Хусаинов Нурутдин Шигабутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинов Нурутдин Шигабутдинович

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Место рождения

Сатламышево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.03.1913

Дата смерти

01.09.1981

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1913

Отец: Хусаинов Шигафетдин

Мать: Хусаинова Махибадар

Сатламышево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.10.1957

Сын: Хусаинов Бахытгорей Нурутдинович

Мать ребёнка: Хусаинова Махупчамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хусаинова Махупчамал

Смерть
01.09.1981
Богандинский, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
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