Хусаинов Нурутдин Шигабутдинович
Место рождения
Дата рождения24.03.1913
Дата смерти01.09.1981
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1913
Отец: Хусаинов Шигафетдин
Мать: Хусаинова Махибадар
Рождение ребёнка
14.10.1957
Сын: Хусаинов Бахытгорей Нурутдинович
Мать ребёнка: Хусаинова Махупчамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хусаинова Махупчамал
Смерть
01.09.1981
Богандинский, Тюменский муниципальный район, Тюменская область