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Ишутченко Сергей Макарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1921

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

Около 1892 г.р.

Мать

Около 1891 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1921

Отец: Ишутченко Макар Антонович

Мать: Ишутченко (Моисеенко) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
05.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишутченко (Мыльникова) Анастасия Егоровна

Рождение ребёнка
25.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишутченко (Мыльникова) Анастасия Егоровна

Смерть
1968

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