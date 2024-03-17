Ишутченко Сергей Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1921
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1921
Рождение ребёнка
05.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ишутченко (Мыльникова) Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
25.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ишутченко (Мыльникова) Анастасия Егоровна
Смерть
1968