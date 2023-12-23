Халюшев Надрша
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Халюшев Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Сын: Халюшев Феткулла Надршавич
Мать ребёнка: Халюшева Мяхибя
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Халюшева Старшая
Мать ребёнка: Халюшева Мяхибя
Рождение ребёнка
1845
Сын: Халюшев Рахмятулла Надршавич
Мать ребёнка: Халюшева Мяхибя
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Халюшева Младшая
Мать ребёнка: Халюшева Мяхибя
Рождение ребёнка
15.02.1854
Сын: Халюшев Абдул-гафар Надршавич
Мать ребёнка: Халюшева Мяхибя
Рождение ребёнка
28.03.1857
Сын: Халюшев Абдулмалек Надршавич
Мать ребёнка: Халюшева Мяхибя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халюшева Мяхибя
Смерть
Неизвестно