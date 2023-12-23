Халюшев Надрша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халюшев Надрша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Халюшев Неизвестно

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Халюшев Феткулла Надршавич

Мать ребёнка: Халюшева Мяхибя

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Халюшева Старшая

Мать ребёнка: Халюшева Мяхибя

Рождение ребёнка
1845

Сын: Халюшев Рахмятулла Надршавич

Мать ребёнка: Халюшева Мяхибя

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Халюшева Младшая

Мать ребёнка: Халюшева Мяхибя

Рождение ребёнка
15.02.1854

Сын: Халюшев Абдул-гафар Надршавич

Мать ребёнка: Халюшева Мяхибя

Рождение ребёнка
28.03.1857

Сын: Халюшев Абдулмалек Надршавич

Мать ребёнка: Халюшева Мяхибя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халюшева Мяхибя

Смерть
Неизвестно
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