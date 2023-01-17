Коротин Яков Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766 ст.
Дата смертиОколо 1824 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.
Сын: Коротин Егор Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1824 ст.
Васильевское, Ильинский муниципальный район, Пермский край