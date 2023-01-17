Коротин Яков Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротин Яков Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766 ст.

Дата смерти

Около 1824 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796 ст.

Сын: Коротин Егор Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Сын: Коротин Прокопий Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1824 ст.
Васильевское, Ильинский муниципальный район, Пермский край
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