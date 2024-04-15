Денисенко Георгий Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти11.06.1899 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
11.06.1899 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: удавился | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZZ-F?i=67&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
15.06.1899 ст.
на кладбище д.Кровной на основании отношения Хотенского волостного правления от 15.06.1899 за №1256\\1440