(Цирульникова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Цирульникова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Малышево, Навашинский, Нижегородская область

Дата рождения

27.01.1927

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1927

Отец: Цирульников Василий Михайлович

Мать: Цирульникова Наталья Ивановна

Малышево, Навашинский, Нижегородская область
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