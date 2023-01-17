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(Цирульникова) Екатерина Васильевна
(Цирульникова) Екатерина Васильевна
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Место рождения
Малышево
, Навашинский, Нижегородская область
Дата рождения
27.01.1927
Пол
Женский
Отец
Цирульников Василий Михайлович
1898 г.р.
Мать
Цирульникова (Ларионова) Наталья Ивановна
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1927
Отец:
Цирульников Василий Михайлович
Мать:
Цирульникова Наталья Ивановна
Малышево
, Навашинский, Нижегородская область
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