Чепуркина Мавра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепуркина Мавра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1759 ст.

Дата смерти

Между 1800 и 1805

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1755 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1759 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.

Сын: Чепуркин Семён Борисович

Отец ребёнка: Чепуркин Борис Яковлевич

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1789

Дочь: Чепуркина Анисья Борисовна

Отец ребёнка: Чепуркин Борис Яковлевич

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.

Сын: Чепуркин Иван Борисович

Отец ребёнка: Чепуркин Борис Яковлевич

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1795

Дочь: Чепуркина Ефимия Борисовна

Отец ребёнка: Чепуркин Борис Яковлевич

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1798 ст.

Сын: Чепуркин Ананий Борисович

Отец ребёнка: Чепуркин Борис Яковлевич

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепуркин Борис Яковлевич

Смерть
Между 1800 и 1805
Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
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