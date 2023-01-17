Чепуркина Мавра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1759 ст.
Дата смертиМежду 1800 и 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1759 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.
Отец ребёнка: Чепуркин Борис Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1789
Дочь: Чепуркина Анисья Борисовна
Отец ребёнка: Чепуркин Борис Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.
Отец ребёнка: Чепуркин Борис Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1795
Дочь: Чепуркина Ефимия Борисовна
Отец ребёнка: Чепуркин Борис Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1798 ст.
Сын: Чепуркин Ананий Борисович
Отец ребёнка: Чепуркин Борис Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1800 и 1805