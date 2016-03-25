Пазюн, Кузина (Костюченко) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пазюн, Кузина (Костюченко) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Амурская область, Шимановский район, с. Кухтерин Луг

Дата рождения

05.02.1938

Дата смерти

25.03.2016

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

1960 г.р.
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Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1938

Отец: Костюченко Иван Данилович

Мать: Костюченко (Антонова) Ерина Евстафьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузин Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пазюн Владимир Ильич

Рождение ребёнка
14.08.1960

Сын: Пазюн Василий Владимирович

Отец ребёнка: Пазюн Владимир Ильич

Рождение ребёнка
25.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пазюн Владимир Ильич

Рождение ребёнка
14.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пазюн Владимир Ильич

Рождение ребёнка
01.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пазюн Владимир Ильич

Рождение ребёнка
20.02.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пазюн Владимир Ильич

Смерть
25.03.2016
Похороны
Неизвестно

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