Пазюн, Кузина (Костюченко) Татьяна Ивановна
Место рожденияАмурская область, Шимановский район, с. Кухтерин Луг
Дата рождения05.02.1938
Дата смерти25.03.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузин Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пазюн Владимир Ильич
Рождение ребёнка
14.08.1960
Сын: Пазюн Василий Владимирович
Отец ребёнка: Пазюн Владимир Ильич
Рождение ребёнка
25.04.1962
Рождение ребёнка
14.12.1963
Рождение ребёнка
01.11.1966
Рождение ребёнка
20.02.1969
Смерть
25.03.2016
Похороны
Неизвестно