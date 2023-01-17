Залогинов Логин Иванович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Иван (старший) Устинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Залогинов Анатолий Логинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Залогинов Михаил Логинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глафира Логиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Логиновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1943
Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область