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Залогинов Логин Иванович

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Место рождения

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1903

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Иван (старший) Устинович

Мать: не указана

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Залогинов Анатолий Логинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Залогинов Михаил Логинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глафира Логиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Логиновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1943
Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
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