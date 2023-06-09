Мозовский Андрей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мозовский Андрей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мозовский Яков Андреевич

Мать ребёнка: Мозовская (Пыхачева) Татьяна Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мозовская (Пыхачева) Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
1768

Сын: Мозовский Иван Андреевич

Мать ребёнка: Мозовская (Пыхачева) Татьяна Никитична

Городня, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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