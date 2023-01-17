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Каск Евгений Гансович

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Место рождения

Лямоны, Красногородский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

29.12.1910

Дата смерти

09.05.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1910

Отец: Каск Ганс Гансович

Мать: Каск Анна Ивановна

Лямоны, Красногородский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
01.08.1938

Жена: Каск Мария Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Штамп НКВД по М/О, Бюро актов гражданского состояния Красно-Пресненского района.
Смерть
09.05.1992
Жуковский, Жуковский, Московская область
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