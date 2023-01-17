Каск Евгений Гансович
Место рождения
Дата рождения29.12.1910
Дата смерти09.05.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1910
Отец: Каск Ганс Гансович
Мать: Каск Анна Ивановна
Бракосочетание
01.08.1938
Жена: Каск Мария Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Штамп НКВД по М/О, Бюро актов гражданского состояния Красно-Пресненского района.
Смерть
09.05.1992
Жуковский, Жуковский, Московская область