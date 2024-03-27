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Мустафин Файзрахман

Место рождения

д.Актуково, Краснооктябрьский район, Горьковская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алеев Мустафа

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Найля

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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