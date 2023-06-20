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(Мышкина) Татьяна
(Мышкина) Татьяна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1766
Пол
Женский
Отец
Мышкин Леонтий Мышкин
1730 г.р.
Мать
Мышкина (Селезнева) Ирина Селезнева
1731 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец:
Мышкин Леонтий Мышкин
Мать:
Мышкина Ирина Селезнева
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