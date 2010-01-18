Агафонов Дмитрий Иванович 27.01.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агафонов Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1948

Дата смерти

18.01.2010

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1948

Отец: Агафонов Иван Григорьевич

Мать: Агафонова Татьяна Кузьминична

Работа или профессия
Неизвестно
тракторист
Место жительства
Неизвестно
Пышлицы, Шатура, Московская область
Бракосочетание
31.07.1971

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.01.2010

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