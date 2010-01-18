Агафонов Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1948
Дата смерти18.01.2010
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1948
Работа или профессия
Неизвестно
тракторист
Место жительства
Неизвестно
Пышлицы, Шатура, Московская область
Бракосочетание
31.07.1971
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.05.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.04.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.01.2010