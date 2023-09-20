Предеина Жена Анатолия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Предеина Жена Анатолия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Предеина) Наталья

Отец ребёнка: Предеин Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Предеина) Татьяна

Отец ребёнка: Предеин Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Предеин Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Предеин Анатолий Васильевич

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