Артюшин Григорий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
1941
Подольский РВК Московская обл., Подольский р-н мл. сержант
Военная награда
?.12.1941
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
29.10.1944
Медаль «За оборону Москвы»
Смерть
Неизвестно