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Артюшин Григорий Алексеевич

Место рождения

Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Призыв на военную службу
1941
Подольский РВК Московская обл., Подольский р-н мл. сержант
Военная награда
?.12.1941
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
29.10.1944
Медаль «За оборону Москвы»
Смерть
Неизвестно

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