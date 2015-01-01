Рекунов Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекунов Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Рекунова Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Рекунова Наталья

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Рекунова Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Рекунова Наталья

Рождение ребёнка
01.06.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рекунова Наталья

Рождение ребёнка
24.04.1925

Сын: Рекунов Николай Федорович

Мать ребёнка: Рекунова Наталья

Рождение ребёнка
1928

Сын: Рекунов Андрей Федорович

Мать ребёнка: Рекунова Наталья

Смерть
1969
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