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Григорьева Ксения Григорьевна

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Григорьев Наум Наумович

Отец ребёнка: Григорьев Наум Петрович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Пелагея Наумовна

Отец ребёнка: Григорьев Наум Петрович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Садохин (рекрут С 1855) Кузьма Петрович

Отец ребёнка: не указан

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Константин Петрович

Отец ребёнка: не указан

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Наум Петрович

Смерть
Неизвестно
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