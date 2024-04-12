Григорьева Ксения Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Григорьев Наум Петрович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Пелагея Наумовна
Отец ребёнка: Григорьев Наум Петрович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Садохин (рекрут С 1855) Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Константин Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно