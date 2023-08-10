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Песчанов Николай Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Песчанов Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1952

Дочь: Кириченко Елена Николаевна

Мать ребёнка: Песчанова Екатерина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Песчанова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Песчанов Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Песчанова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабкова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Песчанова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шереметова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Песчанова Екатерина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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