Песчанов Николай Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Песчанов Ефим
Рождение ребёнка
14.05.1952
Дочь: Кириченко Елена Николаевна
Мать ребёнка: Песчанова Екатерина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Песчанов Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Песчанова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабкова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Песчанова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шереметова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Песчанова Екатерина Михайловна
Смерть
Неизвестно