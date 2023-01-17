Герцен Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герцен Александр Иванович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.04.1812

Дата смерти

21.01.1870

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1835 по 1836
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1836 по 1837
Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
С 1837 по 1840
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
С 1840 по 1841
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1841 по 1842
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1842 по 1847
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1847 по 1849
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1849 по 1851
г. Ницца, Франция
Место жительства
С 1851 по 1870
г. Лондон, Великобритания
Смерть
21.01.1870
г. Париж, Франция
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