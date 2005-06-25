Жиркова Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1978
Отец: Жирков Иван Ильич
Мать: Жиркова Фаина Еремеевна
Рождение ребёнка
25.06.2005
Дочь: Троева Айыына Валерьевна
Отец ребёнка: Троев Валерий Васильевич
Рождение ребёнка
01.07.2012
Дочь: Троева Сахалина Валерьевна
Отец ребёнка: Троев Валерий Васильевич
Рождение ребёнка
25.03.2019
Дочь: Троева Мичийээнэ Валерьевна
Отец ребёнка: Троев Валерий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Троева Кэскилээнэ
Отец ребёнка: Троев Валерий Васильевич