Жиркова Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиркова Людмила Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1978

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1978

Отец: Жирков Иван Ильич

Мать: Жиркова Фаина Еремеевна

Рождение ребёнка
25.06.2005

Дочь: Троева Айыына Валерьевна

Отец ребёнка: Троев Валерий Васильевич

Рождение ребёнка
01.07.2012

Дочь: Троева Сахалина Валерьевна

Отец ребёнка: Троев Валерий Васильевич

Рождение ребёнка
25.03.2019

Дочь: Троева Мичийээнэ Валерьевна

Отец ребёнка: Троев Валерий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Троева Кэскилээнэ

Отец ребёнка: Троев Валерий Васильевич

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