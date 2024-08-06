Коптева (Рудакова) Меланья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коптев Илья Минеевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Коптев Тарас Ильич
Отец ребёнка: Коптев Илья Минеевич
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Коптев Михаил Ильич
Отец ребёнка: Коптев Илья Минеевич
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Коптев Фёдор Ильич
Отец ребёнка: Коптев Илья Минеевич
Рождение ребёнка
1764
Сын: Коптев Максим Ильич
Отец ребёнка: Коптев Илья Минеевич
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Коптев Егор Ильич
Отец ребёнка: Коптев Илья Минеевич
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Рындина (?) (Коптева) Акилина Ильинична
Отец ребёнка: Коптев Илья Минеевич
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Коптев Егор Ильич
Отец ребёнка: Коптев Илья Минеевич
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Ковалева (Коптева) Прасковья Ильинична
Отец ребёнка: Коптев Илья Минеевич
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Коптева Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Коптев Илья Минеевич
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Коптева Марья Ильинична
Отец ребёнка: Коптев Илья Минеевич
Смерть
После 1795