Коптева (Рудакова) Меланья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коптева (Рудакова) Меланья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Рудаков Филипп Никитович

Мать: Рудакова (Збитнева) Мария Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коптев Илья Минеевич

Место жительства
Неизвестно
Курское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Коптев Тарас Ильич

Отец ребёнка: Коптев Илья Минеевич

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Коптев Михаил Ильич

Отец ребёнка: Коптев Илья Минеевич

Курское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Коптев Фёдор Ильич

Отец ребёнка: Коптев Илья Минеевич

Рождение ребёнка
1764

Сын: Коптев Максим Ильич

Отец ребёнка: Коптев Илья Минеевич

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Коптев Егор Ильич

Отец ребёнка: Коптев Илья Минеевич

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Рындина (?) (Коптева) Акилина Ильинична

Отец ребёнка: Коптев Илья Минеевич

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Коптев Егор Ильич

Отец ребёнка: Коптев Илья Минеевич

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Ковалева (Коптева) Прасковья Ильинична

Отец ребёнка: Коптев Илья Минеевич

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Коптева Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Коптев Илья Минеевич

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Коптева Марья Ильинична

Отец ребёнка: Коптев Илья Минеевич

Смерть
После 1795

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