Соболева (Никифорак) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева (Никифорак) Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1973

Дата смерти

13.11.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

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Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.05.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.11.2012
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