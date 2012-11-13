Соболева (Никифорак) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1973
Дата смерти13.11.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.05.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.11.2012