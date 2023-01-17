Принимал участие в освобождении г-Брянска и Брянской области и территории Белоруссии (Козельска, Брянска, Утечи, Кочета, Гомеля).

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