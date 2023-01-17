Плохотнюк Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения19.10.1921
Дата смерти2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1921
Отец: Плохотнюк Иван Петрович
Мать: Меланья Степановна
Деревня Томашовка
Образование
С 1929 по 1939
Средняя школа
Образование
Между ?.08.1939 и 26.07.1941
г. Чернигов, г. Иркутск
Военно-инженерное училище
Работа или профессия
С 1939 по 1971
Военная служба
Военная служба
1940
Ново-Украинский РВК, Украинская ССР, Кировоградская обл., Ново-Украинский р-н
Призван в РККА
Получение воинского звания/чина
?.07.1941
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
По кончании Черниговского военно-инженерного училища присвоено звание лейтенант
Военная служба
С ?.07.1941
Уральский военный округ, 438 отдельный саперный батальон 369 стрелковой дивизии
Командир саперного взвода
Военная служба
С 06.11.1941
Калининский фронт, 438 отдельный саперный батальон 369 стрелковой дивизии
Командир саперного взвода
Военная служба
?.12.1941
Калининская область
Впервые принял участие в боях за освобождение населенных пунктов Калининской области
Ранение
02.02.1942
Ржев, город Ржев, Тверская область
Ранен в голову в боях за г.Ржев
Военная служба
С ?.02.1942
Калининский фронт, 438 отдельный саперный батальон 369 стрелковой дивизии
Замкомроты
Получение воинского звания/чина
После ?.08.1942
Старший лейтенант
Военная служба
С ?.08.1942
Калининский фронт, 438 отдельный саперный батальон 369 стрелковой дивизии
Командир саперной роты
Военная награда
20.09.1942
Западный Фронт
Орден Красной Звезды | 21 августа 1942 года представлен к Ордену Красной ЗвездыНагражден приказом ВС Западного фронта №: 1007
Военная служба
После ?.09.1942
Смоленская область
После освобождение Калининской области от немецко-фашистских захватчиков участвовал в боях за освобождение Смоленской области.
Вступление в партию
?.10.1942
Принят в ВКП(б)
Военная служба
С ?.10.1942
Западный фронт, 438 отдельный саперный батальон 369 стрелковой дивизии
зам. командира батальона
Военная служба
С ?.06.1943
Брянский фронт, 11 Армия, 202 Армейский инженерный батальон
зам. командира батальона
Военная служба
После ?.06.1943
Принимал участие в освобождении г-Брянска и Брянской области и территории Белоруссии (Козельска, Брянска, Утечи, Кочета, Гомеля).
В составе Брянского, а затем 1-го Белорусского фронтов
Военная награда
24.11.1943
Белорусский Фронт
Орден Отечественной войны II степени | № 84953
Получение воинского звания/чина
После ?.11.1943
Капитан
Военная служба
С ?.05.1944
202 горный инженерно-саперный батальон 6 горной инженерно-саперной бригады 4 Украинского фронта
Помощник командира батальона
Военная служба
С ?.10.1944 по 18.05.1945
Польша, Чехословакия
участие в боях за освобождение
Ранение
После ?.10.1944
Польша или Чехословакия
Военная служба
С ?.10.1945
г Ленинакан, Закавказский военный округ, 9 инженерно-саперная бригада
командир саперного батальона
Военная награда
20.11.1945
Медаль За победу над Германией в ВОВ
Получение воинского звания/чина
После 1945
Майор
Бракосочетание
06.04.1946
г.Донской
Военная служба
С ?.07.1946 по ?.08.1953
г. Степанован, Закавказский военный округ, 94 мех. полк, 26 мех. дивизии
полковой инженер
Рождение ребёнка
21.06.1947
Дочь: Игнатова Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Плохотнюк Галина Ивановна
г Донской Московская обл.
Награда
28.05.1948
Медаль 30 лет советской армии и флоту
Рождение ребёнка
29.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плохотнюк Галина Ивановна
г.Донской Московская область
Образование
С ?.12.1951 по ?.11.1952
Нахабино, Красногорск, Московская область
Высшая инженерная школа
Военная служба
С ?.08.1953
г. Сталинири, 36 инженерно-саперный полк, Закавказский военный округ
командир инженерно-дорожного батальона
Образование
С ?.09.1955 по ?.06.1960
г. Москва, Военно-инженерная краснознаменная академия им. В.В. Куйбышева
Командно-инженерный факультет
Награда
1956
Орден Красной звезды | №3394145
Получение воинского звания/чина
Около 1957
Подполковник
Награда
25.04.1958
Медаль 40 лет вооруженных сил СССР
Награда
11.01.1960
Медаль За безупречную службу в вооруженных силах СССР - 1 степени
Военная служба
С ?.06.1960
Сибирский военный округ
Начальник войсковой части ракетных войск
Награда
29.08.1964
Медаль 20 лет словацкого национального восстания 1944-1964
Награда
03.11.1965
Медаль 20 лет победы в ВОВ
Получение воинского звания/чина
1965
Полковник
Награда
19.02.1968
Медаль 50 лет вооруженных сил СССР
Награда
1969
Орден "Знак почета" | За активное участие в создании и освоениии новой техники
Награда
1970
Медаль За воинскую доблесть
Военная служба
1971
Уволен из рядов Вооруженных Сил по выслуге лет
Работа или профессия
С 1972 по ?.06.1980
Инженер, ст. инженер отдела проектирования дорог | Винницкий филиал проектно-изыскательского института Укрколхозпроект
Награда
05.05.1975
Медаль 30 лет победы в ВОВ
Награда
?.01.1976
Знак Победитель социалистического соревнования 1975 года
Награда
29.04.1977
Медаль Ветеран вооруженных сил СССР
Награда
11.08.1978
Медаль 60 лет вооруженных сил СССР
Военная награда
11.03.1985
Орден Отечественной войны I степени | №1534547
Награда
07.05.1985
Медаль 40 лет победы в ВОВ
Награда
18.03.1998
Медаль Жукова
Похороны
2004
Смерть
2004
Причина смерти: Инсульт