Гусаров Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусаров Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусарова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусаров Юрий Викторович

Мать ребёнка: Гусарова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусарова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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