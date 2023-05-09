Гусаров Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусарова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гусарова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусарова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно