Панфилов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1967

Сын: Панфилов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Панфилова Лидия Гавриловна

Рождение ребёнка
15.06.1971

Дочь: Герман Елена Николаевна

Мать ребёнка: Панфилова Лидия Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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