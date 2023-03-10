Болдырев (Солодовников) Александра Александровна
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти12.10.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Сын: Болдырев Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Болдырев Яков Осипович
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1938
Смерть
12.10.1990