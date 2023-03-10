Болдырев (Солодовников) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырев (Солодовников) Александра Александровна

Место рождения

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

12.10.1990

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

1928 г.р.
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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Солодовников Александр Харлампиевич

Мать: Солодовников (Марков) Евдокия Платоновна

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болдырев Яков Осипович

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болдырев Яков Осипович

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болдырев Яков Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болдырев Яков Осипович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Болдырев Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Болдырев Яков Осипович

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болдырев Яков Осипович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болдырев Яков Осипович

Смерть
12.10.1990

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