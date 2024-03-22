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Кирпу Михаил Александрович

Место рождения

Невельск, Невельский, Сахалинская область

Дата рождения

11.?.1995

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.?.1995

Отец: Кирпу Александр Николаевич

Мать: Кирпу Татьяна Александровна

Невельск, Невельский, Сахалинская область
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