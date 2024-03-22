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Кирпу Михаил Александрович
Кирпу Михаил Александрович
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Древо
Место рождения
Невельск
, Невельский, Сахалинская область
Дата рождения
11.?.1995
Пол
Мужской
Отец
Кирпу Александр Николаевич
1873 г.р.
Мать
Кирпу Татьяна Александровна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.?.1995
Отец:
Кирпу Александр Николаевич
Мать:
Кирпу Татьяна Александровна
Невельск
, Невельский, Сахалинская область
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